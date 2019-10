Torna la Reyer femminile, le parole di capitan Macchi in vista della sfida di Supercoppa

Torna sabato 12 ottobre alle 20 il basket femminile. Capitan Chicca Macchi parla in vista della sfida di Supercoppa tra Umana Reyer e Famila Basket Schio.

L'intervista

«Siamo contente di partecipare alla Supercoppa Italiana, affrontiamo in semifinale Schio che è la grande favorita. Il Famila ha un roster importante e gioca in casa, però anche noi abbiamo fiducia perché stiamo lavorando bene. Veniamo da due vittorie in campionato contro squadre lunghe che hanno giocato con tanta intensità e ci ha dato tanta fiducia la qualificazione all’Eurolega: cavalchiamo ancora questo entusiasmo. Sappiamo di avere davanti una stagione lunga in cui inseguiamo obiettivi importanti, la nostra squadra deve sempre giocare con ambizione e mentalità, trasmessa dalla società. Noi stiamo crescendo come squadra anche se in realtà non abbiamo ancora mai fatto un allenamento al completo, quindi è un gruppo che si sta ancora formando. Anche Schio, come noi, ha fatto pochi cambiamenti al roster inserendo una grande giocatrice come De Shields. Se metteremo in campo tutta la passione e l’entusiasmo che ci trasmette anche il nostro coach penso che saremo competitive. Il fattore campo in una partita secca potrebbe incidere meno che in una serie di playoff, anche se avendo giocato tanti anni a Schio so cosa significa quel campo per le “orange”.