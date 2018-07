Jesolonuoto, 10 atleti in traversata sullo Stretto di Messina: "È la nostra passione"

Attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per promuovere la passione e i valori della disciplina sportiva. È l’impresa cui prenderà parte, il prossimo 22 luglio, l’associazione Sportiva Dilettantistica Jesolonuoto con 10 atleti master della squadra locale: Stefano Berton, Roberto Colla, Ugo Dalla Pria, Roberto Giacchetto, Giovanni Battista Maccanti, Valerio Lunardelli, Sara Piombo, Mauro Tedesco, Cristiano Vallese e Paolo Fabrizio Visintin.

Tutti i protagonisti

A loro si uniranno Alessandra Romanelli della associazione polisportiva Udine, Daniela Turchet dell'associazione Amici di Marco Uisp Cordenons, Marco Barbieri e Walter Montagner, nuotatori della Piave Nuoto, Luciano Liotto della Nuoto + Accademy, Andrea Paramento della Nuotatori Veneziani, e il triatleta Riccardo Pederneschi. A coordinare l’impresa, l’esperto di nuoto in acque libere Alberto Guerrini, mentre l’organizzazione della traversata sarà a cura di Giovanni Fiannaca che ha detenuto il record per la traversata dello Stretto.

L'augurio delle istituzioni

A tutti i partecipanti e in particolare al team di Jesolonuoto è stato rivolto il saluto e l’augurio dell’assessore allo Sport della Città di Jesolo, Esterina Idra: “A questi uomini e a queste donne va il nostro plauso - ha infatti dichiarato - per questa iniziativa che ha il sapore della sfida e testimonia tutta la passione e l’amore per lo sport e, in particolare, del nuoto. La promozione dei valori trasmessi dalle discipline sportive è un obiettivo che questa amministrazione ha a cuore, per questo sosteniamo e riconosciamo l’impegno e la bontà di iniziative come questa. A tutti i nuotatori, un sincero in bocca al lupo per l’appuntamento del 22 luglio”.