È già il dopo Tacopina: il Venezia è della Newco 2020 LLC, presidente Duncan Niederauer

È già il dopo Tacopina. La società del Venezia ha comunicato che VFC Newco 2020 LLC ha acquisito il 100% delle partecipazioni del club. Il nuovo socio rappresenta un gruppo di investitori statunitensi che sin dall’inizio ha supportato il Venezia FC e che con l’operazione posta in essere ne ha garantito la stabilità finanziaria. L’assemblea dei soci ha deliberato la nomina di Duncan Niederauer a presidente del consiglio di amministrazione a cui si aggiunge Americo Nardis in qualità di membro. Andrea Rogg, John Goldman e John Tapinis continueranno a far parte del consiglio di amministrazione fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2020.

Le prime parole del presidente

Niederauer che sarà presidente per lo stesso periodo, oggi si è incontrato con il sindaco Brugnaro per aggiornarlo su quanto successo negli ultimi mesi. «Sono onorato di raccogliere questa carica - ha dichiarato il presidente Duncan Niederauer - io ed il gruppo che rappresento siamo impazienti di sviluppare ulteriormente la solida collaborazione con il Sindaco Luigi Brugnaro nell’interesse del club e della città di Venezia. Abbiamo una grande visione sia per il club che per la realizzazione del nuovo stadio e del progetto immobiliare ad esso collegato. Proprio per questo continueremo a lavorare con la massima serietà e saremo aperti a collaborare con qualsiasi gruppo in grado di fornire le competenze e le risorse necessarie per tradurre la nostra visione in una concreta realtà».