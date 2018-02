Germania amara per la Reyer Venezia: il passaggio del turno ora si trova in bilico

Si complica il cammino dell’Umana Reyer in Basketball Champions League dopo la sconfitta per 89-81 in Germania contro il medi Bayreuth. Coach Walter De Raffaele parte con Haynes, Jenkins, Bramos, Peric e Watt, il Bayreuth risponde con York, Robinson, Linhart, Brooks e Seiferth. Watt apre le marcature da rimbalzo offensivo, poi liberi di Seiferth (2/2), triple di Haynes, Linhart e York, 2pts per Jenkins, poi ancora Seiferth: 10-7 Bayreuth 7:27 nel 1Q, ritmi altissimi. Bramos chiude la circolazione da sotto, poi triple di Peric e York. Ancora Peric protagonista col fallo subito: 1/2 in lunetta, pari a 13 con 6:18 sul cronometro del 1Q. A Seiferth risponde Watt dalla media, poi liberi di Linhart (2/2) e jumper di York dalla media. Peric infila una tripla poi l’Umana rientra male in transizione e Seiferth ne mette altri 2: 21-18 Bayreuth 3:33 nel 1Q. Bayreuth non sbaglia mai da 3: ancora a segno York e Cox, 27-18 con 2:48 da giocare nel 1Q, time-out De Raffaele. Si torna in campo con De Nicolao, Johnson, Bramos, Watt e Biligha. DJ attacca il ferro e subisce fallo, Bramos spende il 2° fallo su Brooks (2+1) poi tripla di DJ. Marei appoggia al vetro, l’Umana non riesce a contenere gli attacchi del medi che conduce 32-23 con 60″ da giocare nel primo quarto. Peric servito da DJ segna e subisce fallo gli risponde Linhart in penetrazione: i primi 10′ si concludono con il punteggio di 34-26 in favore di Bayreuth.

Secondo quarto

Tripla di Amaize in apertura di secondo quarto, poi Doreth dalla media regala il massimo vantaggio a Bayreuth: 39-26 con 8′ da giocare nel 2Q. Watt in lunetta (1/2) poi l’Umana con un paio di buone difese e una penetrazione di Tonut torna sotto di 10: 39-29 con 6:20 nel 2Q. Haynes si guadagna i liberi 2/2, anche York in lunetta 1/2 poi altro botta e risposta con le penetrazioni tra i 2, Haynes subisce anche fallo: -6 orogranata (42-36) 4:20 nel 2Q. Cerella ruba e chiude la transizione poi a segno Robinson. Haynes si inventa una schiacciata clamorosa (subisce fallo ma non converte il libero) poi Tonut colpisce da tre: -1 Umana (44-43) 3:24 nel 2Q. Ancora Robinson poi gran palla di Tonut per l’appoggio di Biligha. Cerella dall’angolo (da tre) porta avanti l’Umana, pareggia Seiferth: 48 pari 1:27 nel 2Q. Altro recupero di Cerella, gira la palla l’Umana e Biligha va in lunetta (1/2). Robinson sfrutta il rimbalzo offensivo per segnare la tripla del 51-49 Bayreuth con cui si chiude il primo tempo.

Terzo quarto

La terza frazione si apre con i liberi di Robinson (2/2), poi tripla allo scadere dei 24″ di York per il 55-49 medi con 8:27 da giocare nel 3Q. Biligha prima va in lunetta e fa 2/2 poi appoggia l’assist di Jenkins, De Raffaele costretto al time-out dopo le triple di York e Linhart: nuovo +9 Bayreuth (62-53) 6:19 nel 3Q. Recupero e contropiede di Peric poi Biligha a segno da rimbalzo offensivo, il time-out ora è del medi Bayreuth: -5 orogranata 5:20 nel 3Q. Lunetta per DJ 1/2 e lunetta per Brooks 2/2: -6 Umana (64-58) 3:07 nel 3Q. Cerella con la tripla dà ossigeno all’Umana poi Marei va a segno di tap-in, Peric con la stessa moneta accorcia le distanze allo scadere del tempo: Bayreuth avanti 69-63 dopo 30′.

Ultimo quarto

Ancora un tap-in di Peric per il -4 Umana, poi Watt si inventa un canestro allo scadere: 69-67 Bayreuth 8:12 alla fine. Stefano Tonut sale in cattedra con stoppata, recupero e due punti in transizione: parità a 69, Marei in 1 contro 1 a segno, risponde DJ con la penetrazione. Ancora Marei dallo scarico: 73-71 Bayreuth 6:55 alla fine. York e Linhart per il nuovo +6 medi, Biligha in lunetta dopo il time-out di De Raffaele (77-71) 5:05 nel 4Q. 2/2 di Biligha, risponde Robinson dalla media, poi schiacciata di Seiferth, l’arcobaleno di Tonut vale il -6 Umana 3:37 alla fine. Bramos in lunetta fa 0/2, Seiferth appoggia al vetro. Tripla di Michael Bramos: -5 orogranata 83-78, 2:06 alla fine. Bramos esce per 5 falli, Seiferth in lunetta 1/2. Anche sfortunata l’Umana: dentro e fuori la tripla di Haynes. York con canestro e fallo probabilmente chiude i giochi: 87-78 Bayreuth e ultimi 40″ di gara. Finisce 89-81.

BCL: MEDI BAYREUTH – UMANA REYER 89-81

Medi: Robinson 14, Cox ne, Linhart 15, Doreth 5, Seiferth 15, Wachalski, Amaize 3, Brooks 5, York 24, Adler ne, Marei 8.

Umana Reyer: Haynes 10, Peric 16, Johnson 9, Bramos 5, Tonut 11, De Nicolao 2, Jenkins 2, Bolpin ne, Biligha 11, Cerella 8, Watt 7. All. De Raffaele.