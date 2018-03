Reyer, esordio in Europe Cup contro l'Egis: "Li studieremo nei 40 minuti di match" VIDEO

Consueto punto stampa prepartita alla vigilia di Reyer Venezia-Egis Körmend, esordio in Europe Cup per gli uomini di Walter De Raffaele. Ai microfoni dei giornalisti si è presentato il vice-allenatore degli orogranata, Gianluca Tucci, che ha subito messo in chiaro le cose: in questa competizione non si affronteranno compagini di secondo piano. "Sono squadre che potrebbero stare nella Champions ma che non ci sono - ha spiegato - Il nostro obiettivo è quello di andare avanti. È importante non sottovalutare i nostri avversari, perché non li conosciamo. Non li abbiamo mai incontrati, perciò dovremo studiari nel corso dei 40 minuti".