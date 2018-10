Reyer all'esame Hapoel Holon, «squadra rapida e molto abile nel tiro dalla distanza»

Secondo match europeo per la Reyer Venezia, secondo match in casa. Gli uomini di coach Walter De Raffaele scenderanno in campo al Taliercio contro gli israeliani dell'Hapole Holon, formazione veloce e tecnica. L'appuntamento è per mercoledì alle 20.30.

Tiro di 3 la principale fonte di pericolo

«Sono una formazione che gioca molto in velocità, - ha spiegato l'allenatore in seconda Gianluca Tucci - con giocatori rapidi e di qualità. La capacità di tirare dalla distanza è uno dei loro punti di forza, e noi dovremmo essere bravi ad ostacolarli».