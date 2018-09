Nel pre-season Reyer le ragazze esultano, i maschi no: i risultati dei rispettivi tornei

Prestigioso e importante successo nel precampionato dell’Umana Reyer femminile: le ragazze di coach Liberalotto si aggiudicano il Torneo di Schio, battendo due delle più accreditate avversarie nel prossimo campionato di Serie A1. à

Le gare della Reyer Femminile

Nella semifinale di venerdì, le orogranata hanno superato Ragusa 77-63 (13-15; 29-36; 57-54). E, nella finale di sabato, l’Umana Reyer ha poi avuto ragione, per 59-52 (22-14; 35-27; 47-40), anche delle campionesse d’Italia in carica e padrone di casa di Schio. Prosegue così senza passi falsi la preseason delle orogranata, che sono sempre in attesa di Steinberga, impegnata da protagonista ai Mondiali con la Lettonia. Questi i punteggi individuali delle giocatrici nei due incontri: Umana Reyer-Ragusa: Anderson 7, Bestagno 17, Carangelo 12, Gorini 5, Kacerik, Ciabattoni 4, Crudo, De Pretto, Madera, Gulich 24, Goree 8. All. Liberalotto. Umana Reyer-Schio: Anderson 11, Bestagno 10, Carangelo 3, Gorini 6, Kacerik, Ciabattoni 2, Crudo, De Pretto 7, Madera 5, Gulich 10, Goree 5. All. Liberalotto

Maschile, niente terzo posto

Una grande prova d’orgoglio, nonostante i persistenti problemi fisici (ancora fuori Watt e Washington), e una rimonta da -19 non bastano all’Umana Reyer per centrare il terzo posto al Torneo di Jesolo: nei possessi finali, la Dolomiti Energia Trentino la spunta 69-71. Parziali: 15-15; 32-39; 51-60. Umana Reyer: Haynes 16, Stone 3, Bramos 8, Tonut 6, Daye 15, De Nicolao 7, Jerkovic ne, Biligha 11, Giuri, Mazzola 2, Kyzlink 1, Cerella. All. De Raffaele. Dolomiti: Marble 2, Radicevic 3, Mian 7, Forray 9, Flaccadori 7, Mezzanotte 9, Gomes 9, Kitsing ne, Doneda ne, Jovanovic 18, Nikolic 7. All. Buscaglia.