Venezia, i nuovi test confermano un solo positivo. Restano i dubbi sul match di sabato

Il settimo ciclo di tamponi nel Venezia Fc ha confermato che solo Gian Filippo Felicioli è positivo al Covid-19, mentre tutti gli altri test - effettuati ieri a giocatori, staff tecnico e componenti del gruppo squadra - hanno dato esito negativo. Lo ha comunicato la società, facendo presente che nel frattempo la squadra prosegue il proprio isolamento fiduciario in attesa che - quando mancano 48 ore alla partita contro il Pordenone - «le Autorità competenti comunichino la loro decisione in merito al protocollo da adottare».

Incertezza per la ripresa del campionato

Ieri sera il presidente Niederauer ha fatto presente le difficoltà di una situazione del genere. «Mi auguravo che qualora il campionato fosse ripartito saremmo stati preparati anche a gestire questo tipo di eventualità - ha detto -. Siamo molto preoccupati perché non abbiamo ricevuto una risposta chiara sui prossimi passi da intraprendere. Non sappiamo ancora se sabato potremo disputare la partita, ma visto le tempistiche questa non dovrebbe più essere considerata un’opzione valida».