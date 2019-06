Terza edizione Tag Heuer Vela Cup Summer Race: è record di partecipanti

Si è disputata sabato 15 giugno, la TAG Heuer VELA Cup Summer Race 2019, organizzata dalla Compagnia della Vela in collaborazione con la testata giornalistica Vela. All’evento hanno partecipato ben 48 imbarcazioni suddivise in due classi: Crociera e Regata.

L'evento

La partenza è stata data alle ore 14.38 con un vento di 5 nodi di intensità da Sud Est su di un percorso a doppio triangolo per un totale di 5 miglia. Le condizioni meteo si sono mantenute leggere fino al termine della prima bolina. Successivamente, dopo un calo d’intensità e di direzione, il vento si è stabilizzato a 9.5 nodi da Nord Est, consentendo ai partecipanti di concludere in bellezza la regata. La vittoria assoluta e della classe regata in tempo reale è andato a Hectorx di Massimo Filippi che ha inflitto un distacco di 10 minuti al secondo classificato. In classe Crociera successo tempo reale per Xlavie di Paolo Stefani, mentre in tempo compensato la vittoria assoluta è andata al Tom 28 di Paolo Acinapura.

La stagione

Soddisfazione è stata espressa da Pier Vettor Grimani, presidente della Compagnia della Vela, che ha sottolineato il successo di questa edizione della TAG Heuer VELA Cup Summer Race 2019: “Rispetto allo scorso anno abbiamo avuto un incremento di iscrizioni del 30%. Sono stati davvero in tanti gli armatori e gli equipaggi che hanno partecipato, premiando le nostre scelte e l’organizzazione di questo evento che fa parte del nostro programma sportivo da tre anni. La nostra stagione proseguirà con la Cooking Cup il prossimo 6 luglio, con una sorpresa a settembre che non sveliamo ancora e, il 20 ottobre, con la XIII edizione de la Veleziana, che nel 2018 aveva visto la partecipazione record di 212 equipaggi. Un risultato che vogliamo superare quest’anno e sul quale siamo già al lavoro.”

Gli appuntamenti