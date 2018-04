Migliaia di luci ciondolanti di corsa a Venezia: sorrisi e agonismo alla Venice Night Trail

Sorrisi, tanta voglia di mettersi alla prova e inno di Mameli prima dello start. La Venezia che corre si è data appuntamento sabato sera in area portuale a San Basilio per la Venice Night Trail.

La manifestazione è giunta alla terza edizione. Sono state 3mila le lucine ciondolanti che si sono allungate via via per i luoghi principali di Venezia, fino a Sant'Elena e ritorno. Un modo per vivere la città in maniera diversa, ma anche un percorso reso insidioso da 51 ponti e da inevitabili saliscendi. Tant'é, l'entusiasmo l'ha fatta da padrona per una competizione che ha visto tagliare il traguardo a braccia alzate in contemporanea Simone Gobbo e Diego Avon.

C'era anche la gara non competitiva

Ma la componente agonistica è stato solo uno degli ingredienti di una serata che ha preso il via alle 21 e si è conclusa nelle ore successive al Cmp Venice Night Trail Village, con le premiazioni. Sono stati 16 i chilometri affrontati dagli iscritti, che potevano scegliere se sfidarsi nella gara vera e propria o propendere per una più semplice, ma non meno soddisfacente, versione ludico motoria non competitiva della corsa.

I vincitori

I trionfatori Simone Gobbo e Diego Avon, compagni di squadra della “Tornado”, team sponsorizzato dal brand CMP che è anche title sponsor del trail, hanno deciso di affrontare assieme i 16 chilometri e 51 ponti di gara e di tagliare nello stesso modo anche il traguardo, anche se ai fini della classifica il vincitore ufficiale è stato Simone Gobbo. I due atleti veneti, abituati a correre a Venezia con la Venicemarathon che li ha visti trionfare entrambi nella 10K (2016 Avon e 2017 Gobbo), hanno apprezzato il duro ma affascinante percorso. Dello stesso team (Tornado) è anche Silvia Rampazzo, la campionessa del mondo di corsa in montagna long distance 2017 che ieri sera si è aggiudicata anche il city trail veneziano in 1h03’59”. Figlia di veneziani, per lei il CMP Venice Night Trail è stato puro divertimento.

"Edizione fortunata"

Soddisfatto il presidente del Venicemarathon Club Piero Rosa Salva: "Questa terza edizione consacra il successo del Cmp Venice Night Trail e adesso il nostro impegno è di farlo crescere ancora di più. E’' stata un’'edizione particolarmente fortunata per il clima limpido e fresco, ideale per correre. Non mi resta che ringraziare l'amministrazione comunale, il title sponsor Cmp e tutte le aziende che supportano questo evento, l'Autorità portuale per averci ospitati, le forze dell’'ordine, la Protezione civile e i volontari per essere stati anche quest'anno al nostro fianco"”. La manifestazione è stata organizzata dal Venicemarathon Club con la collaborazione della Città di Venezia e dell'’Autorità portuale di Venezia.