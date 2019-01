Venice Night Trail è arrivato a 2.200 iscritti: l'esperienza di una corsa di notte in laguna

Si riaccende in laguna la magia della corsa notturna con la quarta edizione di Venice Night Trail, il city trail organizzato da Venicemarathon e in programma nella serata di sabato 13 aprile. Saranno 16 i chilometri da coprire e 51 i ponti da affrontare per vivere la straordinaria esperienza di correre di notte in una città unica al mondo, avvolti nel silenzio e accompagnati dalla dolce melodia dell’acqua.

Runner

Sono già più di 2.200 gli iscritti. Dopo i successi delle passate edizioni, gli organizzatori hanno alzato il tetto limite di partecipazione, portandolo a 3.500 pettorali disponibili pur garantendo, come sempre, elevati standard di qualità ed efficienza nei servizi. Un contatore presente sul sito ufficiale www.venicenighttrail.it aggiorna in tempo reale l’andamento delle iscrizioni.

Percorso

Si parte e si arriva nel sestiere di Dorsoduro, nell’area portuale di San Basilio dove, grazie alla collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Vtp, anche quest’anno sarà allestito il Running Village all'interno del terminal passeggeri. Al parco San Giuliano di Mestre, invece, un servizio di bus navetta accompagnerà in partenza e riporterà indietro tutti coloro che sceglieranno di lasciare l’auto nei parcheggi del parco. I concorrenti avranno la possibilità di scegliere tra la versione competitiva e quella non competitiva - ludico motoria.

Venezia

Il trail si addentrerà nelle zone più tipiche di Venezia, attraverserà campi e campielli di suggestiva bellezza, spingendosi fino a Sant’Elena e alla Biennale, per poi risalire passando per piazza San Marco, il ponte dell’Accademia e punta della Dogana. Da qui gli atleti risaliranno le fondamenta delle Zattere fino a San Basilio, lungo il canale della Giudecca.

Appuntamenti

Il Cmp Venice Night Trail aderisce al progetto #EnjoyRespectVenezia, sensibilizzando i concorrenti ad adottare comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente, del paesaggio, delle bellezze artistiche e dell’identità di Venezia e dei suoi abitanti. Per maggiori informazioni: www.venicenighttrail.it - www.cmpsport.com, http://www.venicenighttrail.it/it/venicenighttrail/. Oltre al CMP Venice Night Trail in programma sabato 13 aprile a Venezia, l'agenda organizzativa di Venicemarathon prosegue poi con Jesolo Moonlight Half Marathon &10K in programma sabato 25 maggio e Huawei Venicemarathon & 10K in programma domenica 27 ottobre. Iscrizioni aperte a tutte le manifestazioni e maggiori dettagli disponibili sul sito: www.vmcevents.it.