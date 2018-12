A Rio San Martino il record della solidarietà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Si è svolta mercoledì 19 dicembre, nella polivalente sala parrocchiale dell'asilo di Rio San Martino, la consegna degli assegni da parte degli Amici del Radicchio a ben 15 realtà che operano a favore della società. Una vera festa, che ha voluto portare in primo piano chi si mette a disposizione del prossimo con passione ed impegno. Queste le associazioni protagoniste della serata: Gruppo Genitori Scuola Nievo Gruppone Missionario Operazione Mato Grosso COMIVIS Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo AVAS-ANTEAS di Scorzè Medici con l'Africa CUAMM AISM Martellago Fond. Altre Parole Telethon Comunità Montana Agordina US RIO Scuola Materna parrocchiale Gruppo Missionario parrocchiale Pesca di beneficenza parrocchiale Parrocchia Un evento, la festa del Radicchio di di Rio San Martino, che grazie ad un ricchissimo programma e ai tanti volontari coinvolti, raccoglie sempre più successi, senza mai dimenticare chi dedica il proprio tempo alla solidarietà. E la premiazione di ieri ha confermato come l'evento sia in grado di promuovere - come pochi altri - il senso di appartenenza alla comunità e di attenzione al territorio".