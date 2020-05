Braccialetti identificativi: la nuova modalità di accesso agli ospedali

Gli ospedali hanno adottato una nuova modalità di identificazione delle persone che accedono alle strutture aziendali che consiste nella consegna di un braccialetto colorato. L'identificazione viene effettuata mediante l'assegnazione di tre colori: braccialetto arancione per le persone destinate all’ambulatorio tamponi Covid, braccialetto blu per le per le persone asintomatiche che proseguono nel percorso per visite/esami e braccialetto giallo per i pazienti sintomatici indirizzati verso un ambulatorio per ulteriori approfondimenti.

Modalità di accesso agli ospedali Ulss 4

Ingresso solo tramite accessi sorvegliati da personale proposto; ingresso vietato a chi ha sintomi sospetti come febbre, tosse, altri sintomi respiratori Obbligo di avvisare il personale ai varchi di accesso se si hanno sintomi febbrili ma è necessario accedere comunque (ad esempio per svolgere visite oncologiche, radioterapie ed altro) Avere un motivo valido per accedere all’ospedale Non è ammesso alcun accompagnatore salvo motivate eccezioni (minori, disabili, persone fragili, non autonome) Entrare con una mascherina idonea e mantenere almeno 1 metri di distanza dalle altre persone Prima di entrare igienizzare le mani farsi misurare la temperatura corporea Fornire eventuali indicazioni sullo stato di salute Seguire solo i percorsi indicati, non girare in ospedale e uscire subito dopo aver fruito delle prestazioni sanitarie