Cibi scaduti al centro cottura: da lunedì controlli quotidiani dei genitori

Controlli quotidiani al centro cottura comunale di via San Felice a Sottomarina, dove lunedì i carabinieri durante un'ispezione, insieme al personale del dipartimento di prevenzione dell'Usl 3 Serenissima, avevano sequestrato 60 chili di alimenti scaduti. E' stato deciso al termine dell'incontro avvenuto giovedì tra l'amministrazione comunale e il gruppo di genitori referenti per le scuole dell'infanzia e primarie di Chioggia. Da lunedì, dunque, saranno effettuati controlli giornalieri nella sede del centro cottura della Gemeaz Elior Spa, che fornisce circa 1.500 pasti al giorno alle mense scolastiche, da parte di due genitori, di cui uno cuoco di professione, che si sono offerti volontari. Al termine dei sopralluoghi i genitori consegneranno un report all'ufficio istruzione.

È inoltre in programma un'implementazione di controlli preventivi anche sul fronte delle analisi microbiologiche degli alimenti, eseguiti al centro cottura e presso i singoli refettori. Il tutto va ad aggiungersi alle verifiche periodiche già in essere da parte sia del Comitato Mensa delle scuole, che dai componenti della Commissione Mensa comunale. «Nessuno vuole che errori così gravi come quelli riscontrati in questi giorni si ripetano – commenta il Sindaco Alessandro Ferro -. Ora siamo in attesa di ricevere dalla Gemeaz Elior una relazione dettagliata, come abbiamo subito richiesto, così come tutta la documentazione del caso, che passerà subito al vaglio dell'avvocatura civica. L'ufficio si è già attivato in questi giorni per aprire la procedura formale di contestazione e per approfondire i termini del contratto». L'azienda, da parte sua, aveva sottolineato che la merce era stata temporaneamente riposta nei congelatori in attesa di essere smaltita.