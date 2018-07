Come la campagna di prevenzione dalle droghe a Stra diventa importante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"I Volontari di Un Mondo Libero dalla Droga continueranno a distribuire nelle negozi della città di Stra opuscoli che spiegano quali sono i danni sul corpo e sulla mente delle micidiali sostanze chiamate droghe. La prevenzione è un’attività chiave per rendere consapevoli i ragazzi e i genitori e chiunque voglia essere adeguatamente informato sui danni che le droghe possono causare a breve medio e lungo termine. Lo scopo è aumentare la consapevolezza del pericolo al quale si va in contro quando, per la prima volta, ci si trova davanti all’enigmatico dubbio se queste sostanze sono dannose o meno, e si da’ retta all’amico che ti risponde: Non preoccuparti, ti fa stare bene! Da quel momento, quello che era un gioco, diventa un problema al qual non ci si torna più indietro. Gli opuscoli descrivono in modo chiaro cosa sono le droghe e quali sono gli effetti negativi cosi da rendere la persona responsabile per lui e i suoi amici, colleghi parenti. Non è un’azione inutile, al contrario. Ai volontari è stato riferito da una mamma, che dopo aver ricevuto l'opuscolo che tratta l'abuso di alcol, l'ha fatto avere a suo figlio che aveva avuto problemi proprio di alcol in precedenza, ed è rimasta molto contenta in quanto il figlio, leggendo l'opuscolo, ha capito ulteriormente quali sono le conseguenze dell'abuso di alcol e che quella non era la strada corretta da intraprendere per vivere la vita. Consapevoli dell'immenso lavoro da fare, ispirati dalle opere dell'Umanitario L. Ron Hubbard, che si dedicò alla ricerca di questo fenomeno sin dagli anni 70', i volontari continuano ad informare in ogni dove con la soddisfazione di sentire che molte persone hanno trovato le corrette indicazioni per prendere la strada di vivere una vita libera dalla droga. Ma il lavoro è ancora tanto! Per maggiori informazioni visita la pagina Facebook Mondo Libero dalla Droga Padova o scrivi a noalladrogapadova@gmail.com".