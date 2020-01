Giuseppe Rolma è il nuovo primario di Radiologia al San Camillo: la risonanza magnetica ad alta specializzazione d'ora in avanti sarà a disposizione dell'utenza. Rolma, padovano di origini, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in radiodiagnostica all’Università di Padova, insieme al suo staff potrà sviluppare metodiche avanzate di Spettroscopia, Trattografia e Risonanza magnetica funzionale, servendosi delle apparecchiature presenti nella struttura.

Le nuove potenzialità

Il tomografo a risonanza magnetica che finora era riservato solo ad uso scientifico, è adesso disponibile anche per la pratica clinica. «Tra i numerosi vantaggi offerti dall’utilizzo di questa tecnologia - spiega Rolma - vi sono l’aumento della qualità e della definizione delle immagini, la migliore definizione dello studio di strutture cerebrali di piccole dimensioni e la possibilità di studio biochimico e funzionale di lesioni cerebrali. L’esperienza per il paziente non è diversa rispetto agli esami in Risonanza magnetica convenzionali». La presenza di questa apparecchiatura, che costituisce il gold standard di questo tipo di metodica, fornisce ai pazienti sia ricoverati che esterni un potente e moderno strumento diagnostico.