I giovanissimi allievi dell'Academìa veneta di danza e balletto stravincono

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Vittoria degli Academini - vincitori nelle sezioni di Balletto classico Concorso Danze Italia Veneto - Zero Branco 7 aprile *Solisti Classico Baby: Primo premio 🥇 Massimo Marzola *Solisti Classico Kids: Primo premio 🥇Anna Gasparini, Secondo premio 🥈Ksenia Bryk, Terzo premio 🥉 Camilla Stefani *Solisti Classico Junior Under: Primo premio 🥇Lisa Zamengo, Terzo premio 🥉 ex aequo Alessandra Salviato ed Edoardo Simion *Duo Classico Baby: Primo premio 🥇Alice Busana e Carlotta Mason *Gruppo classico Baby: Primo premio 🥇Salut interpretato da: Francesco Bellato - Davide Cancelliero - Arber Laci - Edoardo Simion *Ben 30 le borse di studio assegnate 😱 Giuria: Danilo Ravnic, Nicolò Noto, Zoya Saganenko, Rocco Greco, Enrico De Marco".

Gallery