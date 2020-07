'Ndrangheta: «Subito una Commissione Antimafia in Veneto»

«In Veneto non è più rinviabile l'istituzione di una Commissione Antimafia in Consiglio Regionale». A dirlo è Nicola Pellicani, deputato del Pd e membro della Commissione Antimafia, all'indomani dell'operazione Taurus, che ha portato i carabinieri a eseguire 33 misure cautelari nei confronti di altrettante persone affiliate alla 'Ndrangheta e attive nel Veneto.

«L'inchiesta e gli arresti di ieri sono solo la conferma di come il fenomeno mafioso sia una realtà articolata e radicata, con la quale dobbiamo fare i conti, serve quindi un luogo istituzionale dove approfondire e studiare il problema, per adottare le misure necessarie per fronteggiare la presenza della criminalità organizzata in Veneto». Un fenomeno che, come confermano le operazioni e centinaia di arresti di questo ultimo anno, è presente da decenni.

«La Commissione Bicamerale Antimafia intervenga immediatamente. Il presidente Morra convochi al più presto in audizione il procuratore della DDA di Venezia, il prefetto e i rappresentanti delle forze dell'ordine - conclude Pellicani -. È importante il massimo impegno da parte di tutti per contrastare la criminalità organizzata, diffondere la cultura della legalità e combattere il negazionismo e l'omertà, a maggior ragione in questo momento di crisi dovuta al Covid-19, che favorisce le infiltrazioni delle mafie nell'economia, nella società e nella politica».