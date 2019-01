A Mirano un incontro su pensioni e riforma previdenziale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il circolo del Partito Democratico di Mirano organizza per venerdì 18 gennaio (Centro civico "Milan" di via Gramsci 104, ore 20.30) un incontro di approfondimento sul lavoro e le pensioni, particolarmente in relazione alla riforma previdenziale e alla cosiddetta "quota 100".

Intervengono Vanna Giantin (segretaria Fnp Cisl Veneto) e Piergiorgio Carrer (responsabile previdenza sindacato Spi Cgil Venezia). Modera Gianni Fardin, già senatore della Repubblica e sindaco di Mirano.

Per info: coordinatore@pdmirano.com o info@pdmirano.com