“Stretti in un'anima”, il singolo dei veneziani Garbato

"Stretti in un’Anima, è un brano d’Amore che lo declina come un qualcosa di vissuto e passato ma invita a viverlo sempre e comunque in modo intenso senza paura e speranza come se non vi fosse un domani. Garbato è un progetto musicale nato da una protesta di lavoratori per la chiusura del Petrolchimico di Porto Marghera, Porto Torres e Ravenna, e dal sodalizio artistico tra Alessandro Gabanotto (ex lavoratore della Vinyls di Porto Marghera) e il chitarrista arrangiatore Veneziano Gianpaolo Todaro. Una stagione di lotta e di proteste eclatanti che partite nel 2009 si conclusero nel 2014 con il licenziamento di tutti gli addetti Vinyls di P. Marghera, Ravenna e P.Torres. Notiziari, giornali e talk show a livello locale e Nazionale per anni hanno documentato tale protesta. Una lunghissima vertenza costellata da promesse Istituzionali per una ripresa produttiva, sempre disattese dai fatti, fino al fallimento e alla chiusura della grande fabbrica. Artisti nazionali come Vasco Rossi e Piero Pelù, si sono interessarsi più volte ai grandi gesti di protesta messa in atto dalle maestranze. In uno di questi incontri con il leader dei Litfiba, lo stesso Piero Pelù esortò i lavoratori a spostare la protesta in campo artistico. Da tutto ciò naque il primo CD composto da otto canzoni di “Vinyls 176 Marghera Vista dalla luna”. Un progetto artistico nato nel 2012 che tratta, spiega, racconta e suona le vicende legate alla chiusura della più grande area industriale d’Europa, Porto Marghera. L’incontro e il coinvolgimento dell’Autore Attore della Compagnia Teatrale Zelda, Filippo Tognazzo è servito per mettere in forma teatrale tale storia e racconto, mentre gli otto brani musicali del omonimo CD musicale del gruppo Garbato si incastonano nel racconto con potenza e suggestione. La rappresentazione musico teatrale Vinyls 176 Marghera vista dalla Luna è stata rappresentata più volte anche per la ricorrenza del centenario di Porto Marghera nel settembre del 2017. Nel 2016 una nuova formazione consolida il gruppo dei Garbato, ad Alessandro Gabanotto e Gianpaolo Todaro si uniscono in pianta stabile: Valentino Favotto piano, organo hammond e moog, Stefano Andreatta basso e flauto traverso, Mauro Gatto batteria e cori. Nasce così il progetto “Anima Sensoriale”, sette nuovi brani inediti dove la musica si trasforma in un rock Progressive di grande intensità, una ricerca delle sonorità degli anni settanta nel solco della tradizione della musica italiana ed inglese".