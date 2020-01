Tangenziale di Mestre, martedì notte chiuso lo svincolo in entrata Miranese Est

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Concessioni Autostradali Venete comunica che per lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, dalle ore 21 di martedì 28 alle ore 6 di mercoledì 29 gennaio, verrà chiuso lo svincolo di entrata in carreggiata est (direzione Trieste) della A57 Tangenziale di Mestre per chi proviene dalla rotatoria Miranese. Il traffico sarà deviato con segnaletica apposita verso la rotatoria Marghera. Come sempre in caso di rallentamenti dovuti alle chiusure in programma, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona