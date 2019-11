L'influenza dei cambiamenti climatici sulle città costiere: il caso Venezia | VIDEO

Il video è stato realizzato in occasione del convegno internazionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, ente che si rivolge a imprenditori e professionisti che hanno a cuore il bene comune. Il tema di quest’anno era un invito a riflettere sulla lettera enciclica Laudato Sì e sulla necessità che lo sviluppo di un’ecologia integrale diventi sempre più una priorità per le persone, per le aziende, per le istituzioni e per la politica. Il filmato, in particolare, tratta l'evoluzione della situazione delle costiere per effetto dei cambiamenti climatici, soprattutto a Venezia che in questi giorni è stata più volte sommersa dall'acqua (con nuovi record dei livelli di marea).