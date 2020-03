Ricoveri e decessi, gli aggiornamenti del 24 marzo sera

Negli ospedali veneziani, stando ai dati riportati nel bollettino regionale Covid-19 del 24 marzo sera, si registrano nelle ultime ore quattro decessi. Un uomo di 54 anni, F.C., residente nella Riviera del Brenta, ha perso la vita all'Angelo di Mestre; un altro, Angelo Santinato, settantenne di Chioggia, era ricoverato al covid-hospital di Dolo. Due donne, una di 66 e una di 85 anni, sono morte all'ospedale di Jesolo. Entrambe erano residenti a Portogruaro.

I ricoveri per coronavirus continuano ad aumentare, anche se in misura leggermente minore rispetto ai giorni scorsi. Al momento (la sera di mercoledì 24 marzo) 269 pazienti sono ricoverati negli ospedali veneziani. Di questi, 61 sono in terapia intensiva. All'Angelo di Mestre sono in cura 71 pazienti Covid, al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia 22, a Mirano 14, a Dolo 84, a Chioggia 1, a Villa Salus 20, a Jesolo 57. Il totale delle persone risultate positive al tampone, in provincia di Venezia, è 840. In tutto il Veneto la cifra ha superato quota 6mila (6069). Le persone in isolamento domiciliare (positivi non ricoverati più loro contatti) sono 16.220, di cui 3753 nella nostra provincia.

Si rileva, come dicevamo, un inizio di rallentamento nel numero dei nuovi ricoveri (ma ovviamente continua a salire il numero complessivo). Resta il fatto che chi viene infettato dal virus, in special modo persone anziane e con patologie pregresse, è molto a rischio: il contagio può portare velocemente all'aggravarsi del quadro clinico del paziente, quindi alla necessità di terapia intensiva e, nel peggiore dei casi, alla morte. Le autorità sanitarie continuano a ribadire la necessità di non muoversi di casa, in modo da limitare il più possibile la trasmissione del virus.