Arrestati i rapinatori della fuga con pistola in pugno per la strada principale di Dolo

Erano scappati a piedi, pistola in pugno, sulla strada principale di Dolo. Davanti a loro c'era chi stava aspettando l'autobus alla fermata e chi, con coraggio, ha cercato di rincorrerli trovandosi puntata contro l'arma. Sono stati arrestati gli autori della rapina perpetrata il 13 ottobre scorso ai danni dell'oreficeria/orologeria "Ciach" di via Mazzini a Dolo.

Operazione "Gold River"

A stringere le manette ai polsi ai banditi sono stati i carabinieri della Compagnia di Chioggia e i colleghi del Nucleo investigativo di Venezia, al termine dell'operazione "Gold River". In carcere sono finite 4 persone residenti nelle province di Brindisi e Lecce, già note alle forze dell'ordine: "Preferisco non commentare la notizia - dichiara Elena Canova, la donna che finì sotto tiro della pistola - sono cose personali".

La rapina

Al tempo un criminale entrò nell'esercizio spacciandosi per normale cliente, dopodiché tirò fuori la pistola e fece entrare un complice con in mano delle fascette. A quel punto la titolare del negozio e un tecnico specializzato in manutenzione d'orologi vennero legati con i polsi dietro la schiena e vennero fatti straiare. Costantemente sotto il tiro della pistola. Uno dei rapinatori svuotò con un braccio quanto contenuto in un espositore e mise tutto in 2 borsoni, ma il bottino non si rivelò così esorbitante.

Gli errori dei rapinatori

Il raid, però, fu contraddistinto da alcuni errori: in primis i due agirono a volto scoperto, permettendo eventuali riconoscimenti anche grazie a telecamere di sorveglianza. Dopodiché un commerciante della zona fornì ai militari un numero di targa parziale e un modello di un'auto: una Fiat Punto blu vecchio modello vista allontanarsi dalla retrostante via Dauli. Possibili trasfertisti, nella fuga lasciarono a terra in una corte interna dei guanti in lattice poi analizzati in laboratorio in cerca di tracce biologiche.