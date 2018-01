Diluvio di recensioni negative, Tripadvisor blocca la pagina del ristorante del maxi conto

Il flusso di recensioni negative deve essere stato troppo elevato per essere considerato "normale", per questo motivo il portale Tripadvisor ha deciso di bloccare la possibilità ai propri utenti di recensire l'osteria Da Luca, il locale finito nel mirino dei media per un pranzo per 4 persone pagato da turisti giapponesi 1.143 euro. Un pasto composto, secondo le dichiarazioni degli sventurati, da 4 fiorentine da 400 grammi, 1 frittura di pesce "grande" da dividere, 2 bicchieri di vino e il servizio. Troppo anche per un ristorante a due passi da San Marco (il locale si trova in zona Mercerie).

Il messaggio di Tripadvisor

"A causa di un evento recente che ha attirato l'attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un'esperienza in prima persona, abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo - si legge sul sito - Se hai avuto un'esperienza diretta presso questa struttura e vuoi lasciare un contributo, riprova a breve. Non vediamo l’ora di ricevere la tua recensione".

Tutto bloccato

Tradotto: per ora si blocca tutto. Anche perché negli ultimi giorni c'era chi aveva scritto "qualità pessima, prezzo da passamontagna" e "sconsigliatissimoooo". Intanto il sindaco Luigi Brugnaro ha chiesto "a residenti e ospiti della città" di denunciare tempestivamente agli organi preposti comportamenti illegittimi "da parte di esercenti o di chiunque altro". Paventando, se gli accertamenti confermeranno le accuse, la chiusura temporanea del locale.