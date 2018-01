Fuori i clienti, nel Cannabis Store di Venezia entrano vigili e Nas: "Scattato il sequestro"

Si sono presentati poco dopo le 14 di martedì nel negozio chiedendo certificati d'affitto, documenti e controllando i prodotti in esposizione. Dopo l'inaugurazione di sabato in strada Nova, nel mirino è finito il negozio "Cannabis Store Amsterdam", pieno di gadget e prodotti dedicati alla canapa indiana. Niente di illegale, ma al termine degli accertamenti è comunque scattato il sequestro in via precauzionale amministrativa per "mancanza dei requisiti igienico sanitari", una fattispecie prevista dalla normativa comunitaria 852 del 2004: "Rimarrà chiuso finché non ci si metterà in regola con i requisiti", è stato spiegato da chi è intervenuto. Si tratta di una misura precauzionale affinché possano essere conclusi gli accertamenti del Servizio igiene e del Servizio tossicologico dell'Ulss 3 "Serenissima", del Nas dei carabinieri e della polizia locale.

Esposto del Cmp

La foglia a sette punte nel negozio fa capolino su tazze, magliette e zainetti. Il franchising è stato oggetto anche di un esposto del comitato Cmp, secondo cui "questa tipologia di esercizio favorisce l’iniziazione all’uso della cannabis e al suo consumo, e di conseguenza l’infrangere della legge". Secondo testimoni, dunque, polizia locale, ispettori del Sian dell'Ulss 3 e carabinieri hanno messo piede nel negozio di calle de l'Anconeta chiedendo ai clienti di uscire. I due gestori hanno mostrato tutta la documentazione. Gli accertamenti naturalmente continueranno. "Se ne sono andati dopo un quarto d'ora e tutto è tornato alla normalità - dichiara un giovane che era presente - poi sono tornati e hanno chiesto a tutti di uscire e sono rimasti ben più a lungo".

Curiosità dei turisti

Intanto il negozio sta instillando una certa curiosità tra turisti e residenti, che spesso e sovente si fermano davanti alla vetrina per capire cosa venda. Luigi Corò, presidente del comitato Cmp, ha però messo nel mirino i semi che si trovano "da collezione" che avrebbero, stando al retro della confezione, un principio attivo ben superiore a quel 0,6% di thc, limite previsto dalla legge: "Chi mi dice che poi uno non pianti quei semi?", si è chiesto il presidente del comtato, annunciando l'intenzione di piantarne alcuni davanti a Ca' Farsetti.