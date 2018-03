"Capabrò: i vincitori di rock targato italia 2016 protagonisti nel Nord Italia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"CAPABRO’, L’ALBUM MUSICANORMALE PROTAGONISTA ANCHE NEL NORD ITALIA La nuova stagione dei Capabrò è pronta a prendere forma, con il nuovo album “musicanormale” disponibile su tutto il territorio nazionale. Una stagione ricchissima di appuntamenti per i Capabrò, band musicale tra le più conosciute delle Marche, che si sta mettendo in evidenza lungo tutto il territorio nazionale, nei quasi 300 concerti tenuti negli ultimi 3 anni lungo la penisola. Il 16, 17 e 18 marzo i Capabrò hanno fatto impazzire il popolo del Nord Italia, nelle tre tappe tenutesi a Ramuscello (Pn), Jesolo (Adiamo Music Pub) e Noventa di Piave (Flood Village), senza tralasciare l’ottima performance nell’ultimo festival di Radio Onda d’Urto a Brescia, a cui parteciparono anche i ragazzi dello Stato Sociale, vincitori di Sanremo. “Stiamo lavorando per dar seguito a quanto di buono siamo riusciti a fare nelle passate stagioni, vedi il successo a Rock Targato Italia e in altri festival nazionali - ha spiegato Diego Brocani, ventottenne frontman e mente tuttofare del gruppo Capabrò, nato solamente 3 anni e mezzo fa dopo aver fatto la gavetta in cantine e feste paesane – Nel corso del 2018 realizzeremo nuove performance musicali, divertenti siparietti e forme di intrattenimento studiate ad hoc per un target di pubblico che vuole sentirsi parte attiva dello spettacolo e che finora ha sempre risposto nel migliore dei modi in termini di affluenza. Nel Nord Italia ci saremo spesso grazie a numerosi fans presenti in Lombardia, Friuli e Veneto. Sinceramente gente molto disponibile e divertente, un popolo appassionato di musica che ci farà vivere emozioni magiche”. DANIELE BARTOCCI".

