Coop per il sociale: 6.691 euro per ricostruire la sede della protezione civile di Mira

Coop Allenaza 3.0 e Comune di Mira insieme per la ricostruzione della sede della protezione civile. Con i 6.961 euro raccolti dai soci, infatti, sarà finanziato un progetto locale di ricostruzione dei comuni della riviera del Brenta colpiti dal tornado nel 2015. La presentazione del progetto si terrà giovedì nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Marco Dori e del vicepresidente vicario di Coop Allenza 3.0 Dino Bomben.

Oltre 20mila euro raccolti

Grazie alla generosità dei soci che hanno deciso di devolvere in solidarietà i punti accumulati sulla carta Socio Coop, sono stati raccolit 20.885 euro per sostenere la ricostruzione dei comuni veneti colpiti dal tornado. L’azione di solidarietà della cooperativa, che si è attivata subito come collettore di risorse da devolvere sul territorio, ha sin da subito apportato risultati. Da gennaio 2015 ad aprile 2016 in tutti i punti vendita della Regione, sono state effettuate 5.847 donazioni per un totale di 803.000.000 di punti donati (un punto 2,6 cent). Si è poi deciso di suddividerli per i 3 comuni colpiti dal tornado (Mira, Dolo, Pianiga) e di finanziare le diverse necessità espresse dal territorio secondo le indicazioni degli stessi amministratori locali. Mira ha perciò ricevuto i 6.961 euro necessari al progetto di ricostruzione della sede della locale protezione civile.