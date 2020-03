Coronavirus, i dati su diffusione e ricoveri lunedì mattina

Lunedì mattina, 30 marzo, si contano 295 ricoverati negli ospedali della provincia di Venezia per coronavirus. Sono i dati riportati nell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero. Di questi, 61 sono nei reparti di terapia intensiva. Ecco la suddivisione tra i vari ospedali: 65 all'Angelo di Mestre, 19 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, 12 a Mirano, 103 a Dolo, 27 a Villa Salus, 69 a Jesolo. Nella nostra provinca il report indica 1107 positivi al tampone, 21 in più rispetto a ieri. Sono 4256 le persone in isolamento domiciliare, tra positivi e loro contatti.

Per quanto riguarda i dati regionali, si registra un totale di 8724 positivi: 2103 sono in provincia di Padova, 1449 a Treviso, 1982 a Verona, 1168 a Vicenza, 423 a Belluno, 131 a Rovigo. In totale ci sono 19.895 veneti in isolamento domiciliare, numero leggermente in calo rispetto a ieri. Nella regione, complessivamente, i ricoveri si stanno stabilizzando: +16 in area non critica, -4 in terapia intensiva. In totale, si contano 747 pazienti guariti e dimessi a partire dal 21 febbraio.