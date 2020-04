Bollettino Covid-19 dell'11 aprile sera: i dati aggiornati

Sono registrati cinque decessi nel bollettino Covid-19 emesso da Azienda Zero la sera di sabato 11 aprile. Si tratta di persone tutte molto anziane: tre donne di 93 anni, rispettivamente di Marghera, Chioggia e Spinea, e un uomo di 85 anni di Camponogara, morti all'ospedale di Dolo; e un novantunenne di Favaro, che era invece ricoverato dall'Angelo di Mestre. Sono tutti deceduti l'11 aprile eccetto l'uomo di Camponogara, il cui decesso risale a ieri.

Negli ospedali veneziani, come in quelli del resto della regione, la situazione rimane relativamente stabile: sono attualmente ricoverate 265 persone, di cui 41 in terapia intensiva. Ci sono 43 pazienti in cura all'Angelo di Mestre (13 in terapia intensiva), 18 al SS. Giovanni e Paolo di Venezia (6), 8 a Mirano (6), 93 a Dolo (10), 1 a Chioggia, 47 a Villa Salus, 1 a San Donà, 45 a Jesolo (6), 9 alla Casa di cura Rizzola di San Donà.

Ecco invece i dati sui contagi: in provincia di Venezia sono registrati 1931 casi di tampone positivo al coronavirus (+48 rispetto al bollettino di stamattina), di cui 1273 attualmente positivi, 123 morti e 535 negativizzati. In tutta la regione Veneto i casi sono 13.891 (+123), di cui 10.713 attualmente positivi, 852 morti e 2326 negativizzati. Infine, risultano 18.111 persone in isolamento domiciliare, di cui 3290 in provincia di Venezia.