Rubano adrenalina nel frigo dell'ospedale, fidanzati arrestati

I carabinieri di Portogruaro sono intervenuti nell'ospedale della città stamattina, dove era stato segnalato un furto in atto. I militari hanno fermato una giovane coppia del luogo, già nota. La ragazza, C.G.V., 22enne, particolarmente agitata e tesa, è stata trovata in possesso di una scatola di farmaci, che si è poi appurato contenere quattro fiale di adrenalina. Il farmaco era stato sottratto da un frigorifero per la conservazione dei medicinali, situato all’interno di un ambulatorio del reparto di Cardiologia.

La visita

Poco prima la ragazza si trovava all’interno dell’ambulatorio insieme al fidanzato C. L., 31enne, poiché entrambi dovevano effettuare una visita specialistica. Approfittando del fatto che il personale sanitario era impegnato a visitare il ragazzo dietro a un paravento, è riuscita ad aprire il frigorifero impossessandosi del medicinale.

Il rumore

Tuttavia, il rumore causato dalla chiusura della porta del frigorifero ha attirato l’attenzione dei sanitari che hanno allertato i carabinieri. I due, come disposto dall'autorità giudiziaria, sono stati rimessi in libertà, in attesa dell’udienza di convalida del loro arresto. Il farmaco oggetto di furto appartiene alla categoria degli anafilassi e stimolanti cardiaci adrenergici e può avere, se impropriamente utilizzato, implicazioni gravissime per la salute.