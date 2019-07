Un vertice in procura dopo la sbandata della grande nave a Venezia

È annunciato per oggi un vertice tra la procura di Venezia e la capitaneria di porto per raccogliere i primi elementi sull'episodio di ieri in cui una nave di Costa crociere ha rischiato di andare a sbattere contro la riva, poco distante da San Marco. Il pm Andrea Pedroni aprirà un fascicolo sulla vicenda come atto dovuto - al momento senza ipotesi di reato né indagati - in attesa di ricevere tutti gli elementi formali e sostanziali sulla vicenda. Da chiarire, secondo quanto riportato dall'Ansa, c'è soprattutto il perché la nave abbia lasciato gli ormeggi quando era conclamato il maltempo e il perché non ne sia stata rimandata la partenza di qualche ora per manovrare in sicurezza.

Nave in difficoltà

Quello che fino ad ora è noto è che la nave Costa Deliziosa ha lasciato, nel tardo pomeriggio di ieri, l'approdo della marittima per iniziare una crociera quando è sopravvenuto un nubifragio con vento intenso sulla città. Proprio l'effetto "vela" sulle murate della nave, presa di infilata, l'ha portata a scarrocciare verso la riva dei Sette Martiri, mettendo in difficoltà la navigazione dei vaporetti del servizio pubblico e rischiando di collidere con uno yacht ancorato (il personale di bordo è stato costretto ad una fuga repentina). I rimorchiatori che "controllavano" la nave sono però riusciti ad evitare il peggio trattenendo la Costa Deliziosa e rimettendola in assetto. Si tratta del secondo episodio preoccupante legato alle grandi navi nel giro di poche settimane: poco più di un mese fa una nave da crociera fuori controllo era andata a sbattere contro una imbarcazione turistica e contro la banchina a San Basilio.

Dibattito sul futuro delle crociere

Anche il ministro Danilo Toninelli ha commentato la vicenda: «Ho già disposto una immediata ispezione ministeriale per verificare quanto accaduto - ha scritto su Facebook -. Il terzo rimorchiatore che abbiamo imposto è stato determinante per evitare un incidente. Ma non basta. Dopo 15 anni di nulla, siamo vicini a una soluzione per togliere le grandi navi da San Marco». In realtà la soluzione non sembra così vicina: il ministro ha indicato Chioggia o il Lido come punti in cui trasferire i terminal crocieristici, luoghi in cui i lavori andrebbero fatti da zero, o quasi. Intanto tutta la politica si sta mobilitando. Il senatore Pd Andrea Ferrazzi ha parlato di «disastro evitato per un pelo» e ha ribadito che l'episodio «dimostra in maniera definitiva che le grandi navi non devono più passare nel bacino di San Marco e vanno fermate subito». Su questo il senatore sostiene la stessa linea del sindaco Brugnaro: «Il ministro ha smontato la decisione già assunta nel Comitatone del novembre 2017 che vedeva l’accordo del governo e di tutti gli enti locali per una soluzione rapida e strutturale (quella di Marghera, ndr). È stato un grave errore».