Domato il devastante incendio di Moniego: danni ingenti e sopralluogo degli investigatori

Le operazioni di smassamento continueranno con ogni probabilità per gran parte della giornata di venerdì, quando è in programma un accurato sopralluogo del personale del Niat, il nucleo investigativo territoriale antincendio dei vigili del fuoco di Venezia. Devastante rogo giovedì sera a Moniego di Noale, all'interno del capannone della ditta Elettro 2s di via Moniego Centro. Alle 19.30, subito dopo che il conducente di un furgone aveva parcheggiato il capannone all'interno dello stabile, sono scaturite fiamme altissime, visibili anche da molto distante.

Arpav: inquinanti non anomali

Per fortuna, secondo l'Arpav, non ci sono ripercussioni per la salute dei cittadini: "L’analisi dei canister non ha evidenziato valori anomali degli inquinanti - è la relazione dei tecnici ambientali - solo per benzene e toluene sono stati misurati valori appena sopra la soglia di rilevatibilità, tipici prodotti di una combustione. Per il parametro IPA sono stati misurati valori leggermente superiori a 500 ng/Nm3, valori solitamente riscontrati in situazioni di intenso traffico urbano". Al vaglio le cause che hanno scatenato il rogo: il danno sarebbe coperto da assicurazione ma allo stato non è possibile escludere alcuna ipotesi, anche se si propenderebbe per una matrice accidentale.

Allerta in paese

Immediatamente l'allarme si è allargato al resto del paese, con i residenti che all'inizio si sono riversati in strada per capire cosa stesse accadendo. Dopodiché l'amministrazione comunale, sfruttando i propri canali social, per precauzione ha chiesto alla cittadinanza di chiudere le finestre e rimanere in casa. Sul posto anche gli ispettori Arpav, per eseguire i primi rilievi. Nella tarda serata l'annuncio che il rogo in sé era tornato sotto controllo. Secondo i pompieri, nessuna persona sarebbe rimasta ferita o coinvolta nell'incendio. Sul posto si sono portate squadre da Mestre, Mira e Padova, coadiuvate da due funzionari con 6 automezzi e 23 operatori. Il rogo si è allargato velocemente all'interno della struttura di 1.200 metri quadri che tratta prodotti elettrici e idraulici.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Danni ingenti

I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando l’estensione agli attigui uffici e al capannone adiacente. Le operazioni di spegnimento sono state rese ulteriormente difficoltose per la presenza di diverse bombole all’interno della struttura. Oltre il contenuto del capannone sono bruciati anche un camion, un furgone e dei muletti. Sul posto il personale dell’Arpav per il monitoraggio ambientale e il sindaco del paese, Patrizia Andreotti. I lavori delle squadre dei pompieri sono andate avanti tutta la notte per lo spegnimento degli ultimi focolai e l’aereazione della struttura.