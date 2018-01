Appartamento a fuoco a Jesolo: danni ingenti. I pompieri hanno evitato che si allargasse

L'allarme è scattato poco prima delle 22 all'interno di un appartamento situato in via Vittorio Veneto a Jesolo. Un paio d'ore prima rispetto al rogo che ha interessato una dimora nobiliare a Venezia (DETTAGLI) i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche nella località balneare per un incendio divampato al primo piano di uno stabile. Al momento dell'arrivo dei pompieri non si trovava più nessuno nell'appartamento, ma a quanto pare prima nello stabile erano presenti diverse persone di origini extracomunitarie. Gli accertamenti sono comunque in corso.

Nessun ferito

Nessuno è rimasto ferito. Le squadre del 115, intervenute dal locale distaccamento e da Mestre, sono riusciti a spegnere l'incendio, ma comunque i danni sono apparsi piuttosto ingenti. Le fiamme sono state arginate evitando che si estendessero agli altri alloggi. Le cause dell'accaduto sarebbero di probabile natura elettrica. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate intorno alla mezzanotte.