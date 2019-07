Incidenti stradali Jesolo / Via Adriatico

Gravissimo incidente, perdono la vita 4 persone

Sono una ragazza e 3 ragazzi tutti tra i 22 e i 23 anni. L'impatto nella notte tra sabato e domenica in Via Adriatico incrocio Via Pesarona, a Jesolo. Messa in salvo una giovane che risulta ferita