San Valentino, giornata del cuore: "Cardiologie aperte" all'ospedale di Mirano

San Valentino, giornata del cuore. Non solo in senso metaforico, a Mirano, dove si è svolta mercoledì l'iniziativa “Cardiologie aperte”, cui hanno aderito a centinaia all'ospedale di Mirano, per sottoporsi a esami gratuiti, e per parlare di malattie cardiovascolari e prevenzione.

Sensibilizzazione

Un convegno patrocinato dall’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri e dall’Heart Care Foundation, all’interno di una campagna nazionale di sensibilizzazione della popolazione. Un appuntamento fisso ormai da alcuni anni, e reso possibile grazie all’impegno della Cardiologia di Mirano, della Cardiologia di Dolo e della Medicina dello Sport - Cardiologia Riabilitativa di Noale, assieme all’Associazione Cuore Amico Mirano onlus e al Dipartimento Prevenzione dell’Ulss 3.

Stili di vita

“Nel giorno di San Valentino – ha dichiarato il direttore generale della Ulss3, Giuseppe Dal Ben, presente alla iniziativa – a Mirano si è celebrata la Giornata del Cuore con un evento finalizzato a ricordarci le buone pratiche perché anche ciascuno di noi, con il proprio comportamento, può contribuire a far star bene il nostro cuore. Prediligiamo le scale piuttosto che l’ascensore quando possiamo, facciamo una passeggiata ed evitiamo l’auto, mangiamo cibi equilibrati rinunciando ai cosiddetti cibi spazzatura, e diciamo no alle sigarette, riducendo il consumo dell’alcol”.

“Poche regole ma utilissime per la salute del nostro cuore – ha aggiunto Dal Ben – che i nostri operatori sanitari, insieme ai nostri validi volontari di Cuore Amico onlus col loro presidente Nicolò Cammarata, hanno oggi prontamente ricordato a quanti si sono rivolti ai banchetti informativi allestiti per questa occasione nell’atrio dell’Ospedale”.

Screening e consigli

Oltre alla promozione di messaggi di educazione sanitaria, a Mirano è stato eseguito uno screening gratuito alle 200 persone che hanno risposto all’appello di adesione alla iniziativa di “Cardiologie Aperte”: dopo una raccolta anamnestica per capire se c’era o meno una familiarità all’infarto, tutte queste persone hanno eseguito alcuni esami su quelli che sono i maggiori fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come la misurazione della glicemia, del colesterolo, del peso e della pressione arteriosa, valutando anche l’abitudine al fumo. “Un 10% di questi cittadini - ha aggiunto il primario della Cardiologia di Mirano, Salvatore Saccà – sono risultati a elevato rischio cardiovascolare e sono stati sottoposti ad elettrocardiogramma con esito negativo”. La Giornata è stata anche l’occasione per ricordare, attraverso una serie di filmati educativi, gli stili di vita corretti cui dovrebbero attenersi le donne in menopausa, il cui nuovo stato le toglie da quella protezione ormonale che avevano precedentemente.