Si cambia, nuovi orari per le linee Trenitalia

Da domenica 15 dicembre entrano in vigore i nuovi orari ferroviari Trenitalia, con poche variazioni che puntano a migliorare il servizio su rotaia. Oltre a delle piccole variazioni agli orari dei treni da e per Venezia, dovuti alla rimodulazione della stazione "nodo" di Santa Lucia, la principale novità riguarda la Venezia-Verona, una delle linee a più forte domanda. Anche in base alla richiesta dell’utenza, saranno introdotte due nuove coppie di treni veloci nella fascia oraria mattutina, nella quale oggi non circolano treni in quanto utilizzata per attività di manutenzione dell’infrastruttura. La prima coppia (Venezia 9:10 - Verona 10:38; Verona 11:22 - Venezia 12:50) sarà introdotta a partire dal 15 dicembre e circolerà dal lunedì al venerdì, la seconda coppia (Venezia 10:10 - Verona 11:38; Verona 12:22 - Venezia 13:50) circolerà inizialmente il sabato e i giorni festivi e poi, dal 13 settembre 2020, tutti i giorni.

Potenziata la linea Venezia-Verona

«La conferma della validità della struttura complessiva dell’orario - sottolinea l’assessore regionale ai trasporti, Elisa De Berti - testimonia il lavoro di perfezionamento del servizio di trasporto che abbiamo condotto in questi anni, instaurando da una parte un buon rapporto di collaborazione con Trenitalia. È anche giunto il momento di toccare con mano i notevoli progressi pianificati grazie al miliardo di euro di investimenti realizzato con Trenitalia. - precisa l’assessore - Nel 2020 entreranno progressivamente in servizio 14 nuovi treni Rock e 9 nuovi treni Pop, che dal mese di giugno saranno impiegati anche sulla Padova-Bassano e sulla Padova-Montebelluna, linee sulle quali si concluderanno la prossima primavera i lavori di elettrificazione. Entro il 2023 i Rock e i Pop circolanti sulla nostra rete saranno complessivamente 78 e sostituiranno i vecchi convogli diesel, garantendo ai viaggiatori innovative tecnologie di bordo e soprattutto un servizio più puntuale, confortevole e sicuro».