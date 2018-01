Nuovo Burger King, residenti e commercianti: "Odore di unto e fritto in case e botteghe"

La polemica non accenna a diminuire, e se possibile incalza. Dopo le lamentele dei cittadini per l'apertura del nuovo fast food della catena Burger King in calle Grisostomo a Venezia, vista come inappropriata in ottica di salvaguardia della storia e della cultura della città, si aggiungono quelle relative agli odori sgradevoli che emanerebbero gli "scarichi" delle cucine dell'hamburgeria.

"I cattivi odori impregnano ogni cosa"

"L'aria è inondata di cattivi odori - spiega un gruppo di residenti e negozianti di San Giovanni Grisostomo - Strade, botteghe ed abitazioni intorno sono pervase da disgustosi odori di unto e di fritto che impregnano ogni cosa e impediscono di aprire le finestre anche per pochi minuti. Come sarà possibile sopravvivere quando, con la bella stagione, saranno sempre spalancate? Non resta che sperare che l'inefficace canna fumaria del Burger sia una soluzione provvisoria in previsione di adottare sistemi definitivi di contenimento e deodorizzazione dei fumi più rispettosi della vita dei veneziani che ancora resistono in questa città moritura".