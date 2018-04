Palazzo Zaguri: al successo delle macchine da tortura si aggiunge il centro studi Casanova

Il trecentesco palazzo Zaguri, dopo la mostra 'Venice Secrets' avrà un quadruplice futuro come contenitore culturale, ospitando contemporaneamente: una fornita libreria Ubik al piano terra, la più grande mostra mondiale di anatomia, Real Bodies, dedicata a Venezia, mai realizzata nei primi piani, il primo centro studi internazionale con biblioteca e mostra permanente su Giacomo Casanova al piano nobile, e un'esposizione sulla parte più avvincente e segreta della storia penale della Repubblica Serenissima, nell'attico.

Casanova

L'anticipazione sulla collaborazione stretta di recente con l'Accademia “Giacomo Casanova” di Venezia www.casanovaveniceacademy.com, arriva da Mauro Rigoni, amministratore delegato della società promoter di eventi culturali e scientifici, Venice Exhibition srl, www.veniceexhibition.com, alla presentazione della mostra di cui è produttore: “Venice Secrets. Crime & Justice”, www.venicesecrets.net, che ha aperto i battenti il 31 marzo a palazzo Zaguri, in campo San Maurizio. Si delinea in questa direzione la gestione della prestigiosa dimora Zaguri risalente al 1353 che ospitò il letterato libertino quando era di proprietà di Pietro Antonio Zaguri (Venezia, 28 gennaio 1733 – Padova, 22 marzo 1806), suo amico e magnate col quale scambiò per il resto della vita una corposa corrispondenza.

“Oggi per noi è un grande giorno - aggiunge Mauro Rigoni, Ad di Venice Exhibition - perché siamo orgogliosi di presentare questo ambizioso progetto alla città e ai sui operatori, con l'intento che possa diventare ulteriore motivo di indotto economico e nuova importante attrazione verso Venezia. In questo modo offriremo alla città e al suo turismo una variegata e scientifica offerta culturale, quanto mai incentrata sulla sua storia, caratterizzando di fatto Palazzo Zaguri come importante polo museale privato sul percorso che dalle Gallerie dell’Accademia conduce a Piazza San Marco".

Accademia

"Venezia si merita di riportare Giacomo Casanova nella sua città natale e soprattutto nella dimora storica che lo accolse con tanta generosità - spiega Luigi Pistore, fondatore e presidente dell'Accademia 'Giacomo Casanova' - per questo vogliamo creare a Palazzo Zaguri un grande polo culturale casanoviano comprensivo di centro studi, mostra e biblioteca. L'Accademia ribadisce il proprio intento di rendere a Venezia il patrimonio "Casanova" a prescindere da aspetti commerciali lontani e fuorvianti dall'ambiente istituzionale del grande veneziano. Il tutto nel nome d'una cultura riconducibile al Settecento più veritiero in memoria del grande memorialista, per dare finalmente concreta pace a questo importante letterato”.

Produzione letteraria

La gestione sarà affidata all'Accademia 'Giacomo Casanova' diretta da Luigi Pistore, affiancata da un comitato scientifico che riunirà i più grandi casanovisti a livello mondiale, alcuni dei quali già attivi nell'ambito dell'Accademia che, ricordiamo è il primo centro culturale dedicato a Casanova nella sua città natale. “Il grandioso progetto coinvolgerà vari partner culturali e imprenditoriali di Venezia nel palazzo che fu del suo grande amico Pietro Antonio Zaguri - aggiunge Pistore - e si chiamerà Casanova Venice Exhibition', fondendo simbolicamente i nomi della nostra Accademia e della società promoter di Mauro Rigoni, per esporre integralmente il salotto di Giacomo Casanova, già visibile dal 2 aprile al Casinò Venier, arricchendosi inoltre di numerosi ed importanti reperti storici legati alla sua vita, tra cui i suoi quaderni d'infanzia ancora inediti, e altri preziose testimonianze della sua produzione letteraria e vicenda umana internazionale”.