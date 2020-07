Piarotto chiude, sit-in dei lavoratori. Il sindaco: «Tributi sospesi per 3 anni a eventuali acquirenti» | VIDEO

«Piarotto porta il lavoro in Polonia, 90 famiglie alla gogna». Con questo motto 50 lavoratori della Piarottolegno, questa mattina, hanno manifestato davanti al municipio di Santa Maria di Sala dopo che la storica azienda salese produttrice di semilavorati in legno ha annunciato la volontà di chiudere lo stabilimento sulla Noalese . Quindici giorni per terminare le ultime commesse e poi, come spiegato alle sigle sindacali martedì scorso, Piarotto cesserà l'attività, presentando un concordato liquidatorio e verificando la possibilità di impiegare ammortizzatori sociali.

Quale futuro per 90 famiglie?

La preoccupazione dei lavoratori, non potrebbe essere diversamente, è tanta. «Trovarsi a 50 anni senza lavoro - ha raccontato un dipendente - e con la famiglia da mantenere è un problema. I manager sbagliano e poi le conseguenze ricadono sui lavoratori». Un altro operaio ha spiegato come tutto sia successo da un momento all'altro: «Stavamo lavorando - ha detto - e di punto in bianco ci siamo visti togliere da sotto le mani il lavoro, come se stessimo mangiando e ci avessero tolto il piatto dal tavolo».

Oneri comunali sospesi per 3 anni