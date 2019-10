350 chili di alimenti sequestrati, chiuso un ristorante di Sottomarina

I controlli igienico-sanitari dei carabinieri e del personale dell'Ulss 3 hanno portato stamattina a un grosso sequestro di alimenti e alla chiusura temporanea di un ristorante a Sottomarina. All'interno - riferiscono i carabinieri - sono stati trovati 350 chili tra prodotti alimentari scaduti, privi di etichettatura e in cattivo stato di conservazione; inoltre, gli ispettori hanno riscontrato «evidenti carenze igienico-sanitarie e scarsa pulizia dei locali».

La proprietaria è stata denunciata in stato di libertà per i prodotti in cattivo stato di conservazione, nonché multata per un totale di 5.800 euro per le altre anomalie. Il Servizio igiene dell'asl ha emesso ordinanza di chiusura temporanea dell’esercizio finalizzata al ripristino dei locali.