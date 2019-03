Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Dal 9 all'11 maggio si svolgerà la seconda edizione del Caorle Film Festival. Saranno 3 giorni ricchi di eventi tra proiezioni gratuite di tutte le opere in gara, uscite in barca, concerti live ogni sera ed una fantastica serata di premiazione, con la conduzione dell’attore professionista di cinema e teatro Guido Laurjini.

L'iscrizione delle opere, che dovranno essere realizzate da videomakers indipendenti, chiuderanno mercoledì 10 aprile. Ad assegnare i 25 premi in palio sarà una giuria di qualità composta da esperti del settore. La serata finale è prevista per sabato 11 maggio a partire dalle 18, con concerto, red carpet per la sfilata dei partecipanti e le foto di rito ed, infine, la cerimonia di premiazione.

Le proiezioni del film si svolgeranno anche quest'anno presso il Centro Culturale Bafile, in Rio Terrà delle Botteghe, e saranno ad ingresso libero e gratuito. Le opere straniere, non in lingua inglese, dovranno essere sottotitolate in inglese o italiano. Nelle settimane che precedono il Festival (dal 28 marzo al 17 aprile), presso la sala Pizzolito della Biblioteca Civica, verranno proiettati film, webserie, cortometraggi e documentari realizzati da produzioni indipendenti.