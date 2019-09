Il "cibo sostenibile": workshop sul "Food&Wine" al museo M9 di Mestre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Inquina di più un chilo di carne o uno di legumi? Il latte vegetale è migliore di quello animale? Dovremmo davvero diventare tutti vegetariani? Cosa significa mangiare in maniera consapevole e sostenibile? Come scegliere abitudini alimentari che facciano bene a noi stessi e al pianeta? Ciò che facciamo fa la differenza, anche a tavola. Ma spesso è difficile scegliere consapevolmente, disorientati tra mode, tendenze, guru, falsi miti e credenze dure a morire.

Il workshop di Iusve

Il workshop «Mettiamo a tavola il nostro futuro» a cura di Maria Pia Favaretto, docente universitaria, Direttrice didattica del Master Food & Wine 4.0 – Web Marketing & Digital Communication di IUSVE e Alessandra Varotto, Communication manager nell'ambito di progetti europei, ha spiegato bene il perché le scelte che compiamo quotidianamente a tavola possono far vivere bene (o male) noi e le generazioni a venire. Il futuro è nel nostro piatto. E il risveglio passa anche dalla consapevolezza di quanto siano importanti le nostre scelte a favore di un’alimentazione equilibrata in grado di garantire vita lunga e buona salute, non solo a noi stessi, ma anche al nostro Pianeta. « L’incontro tra il TEDx e il Master è stato spontaneo - spiega Maria Pia Favaretto direttrice didattica del Master Food & Wine 4.0 – Web Marketing & Digital Communication di IUSVE - il nostro percorso di studi che forma i futuri manager del marketing e della comunicazione in ambito agroalimentare prevede infatti un insegnamento sulla sostenibilità e sul conscious eating. Un tema questo, che esploreremo nel corso del workshop con l’aiuto di una nostra ex studentessa del Master che oggi è diventata manager della sostenibilità per importanti progetti internazionali». IL TEDx a Mestre Il format californiano di conferenze ha debuttato il 28 settembre presso M9 - Museo del ’900 di Mestre. Promotori dell’evento un gruppo di giovani e professionisti del territorio uniti nell’associazione Animare Venezia. La prima edizione del TEDx Mestre avrà luogo sabato 28 settembre presso il nuovo polo culturale M9 - Museo del ’900 a Mestre con a tema Il risveglio. il format di grande successo è subito stato accolto positivamente dal tessuto urbano: aziende, istituzioni, associazioni di categoria e università si sono unite per dar luogo a quella “contaminazione di idee che cambieranno il mondo”. Tra questi M9-Museo del ‘900, Alì, Ceccato Motors, MYES, Gioielleria Callegaro, Centro Pulitura Metalli 2’000 e Futhura Group; l'iniziativa è patrocinata dal Comune di Venezia, dalla Città Metropolitana di Venezia, dall'Ordine degli Architetti di Venezia, dal Green Building Council Italia, dall'Università Ca’ Foscari e dallo IUSVE.