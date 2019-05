Premio Campiello 2019: Andrea Delogu presenterà la finale alla Fenice

Sarà la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu a presentare la finale del Premio Campiello 2019, in programma al Teatro La Fenice il 14 settembre. L’annuncio è stato dato oggi, 7 maggio, a Milano durante l’evento #CampielloRacconta a Villa Necchi Campiglio.

La conduttrice

Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, salirà sul palco della Fenice a presentare per la prima volta la cerimonia di premiazione del vincitore del Campiello 2019 che verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 5 sabato 14 settembre dalle 21. Delogu è una delle più apprezzate conduttrici degli ultimi anni, conduce al fianco di Renzo Arbore e Nino Frassica “Indietro tutta 30 e l’ode” e “Guarda Stupisci”, e da 5 anni è al timone di “Stracult” con Marco Giusti e Fabrizio Biggio. Ogni pomeriggio è su Radio2 ne “La versione delle 2”. Nel 2014 ha scritto La collina (Fandango) insieme ad Andrea Cedrola, romanzo ispirato alla sua infanzia trascorsa in una comunità di recupero, che ha riscosso successo di critica e pubblico. Lo scorso aprile Andrea Delogu ha pubblicato il libro “Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica” (Rai Libri), arrivando in vetta alle classifiche di vendita digitale.

Le novità

Oggi a Milano sono state inoltre annunciate due importanti collaborazioni: la rinnovata partnership con il Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria e una nuova sinergia con l’Istituto Europeo Design. «Il Campiello è il fiore all’occhiello degli industriali del Veneto. - ha dichiarato Matteo Zoppas, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto - Abbiamo una grossa responsabilità perché i criteri di scelta dei premi letterari possono indirettamente influenzare i canoni della letteratura divenendo così l’obiettivo a cui ambiscono gli scrittori. Quella che sta per iniziare sarà un’edizione importante, che si arricchisce di prestigiose collaborazioni e iniziative. Lo scorso anno abbiamo coinvolto il Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria che anche quest’anno sosterrà il Campiello Giovani e a settembre assegnerà una menzione speciale per il miglior racconto che tratterà il tema della cultura di impresa».