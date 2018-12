Record di presenze ai presepi di sabbia: già 20mila visitatori, il triplo dello scorso anno

Dal giorno dell’apertura dell’esposizione, lo scorso 2 dicembre, Jesolo Sand Nativity ha già registrato il record di presenze: oltre 20mila persone hanno ammirato le sculture realizzate in piazza Marconi, tra cui la maestosa natività, “gemella minore” di quella donata dalla Città di Jesolo al Santo Padre ed esposta dallo scorso 7 dicembre in piazza San Pietro.

Visite triplicate

Numeri importanti che triplicano i settemila visitatori passati per Sand Nativity nello stesso periodo dello scorso anno e che contribuiscono a fare dell’appuntamento di questo 2018 dedicato alle storie della Bibbia, uno dei maggiori successi tra le 17 edizioni del presepe di sabbia di Jesolo. A questi elementi, si aggiunge anche l’altro importante obiettivo raggiunto dalla località, che nella giornata di domenica 16 dicembre, ha visto una piccola scultura della Sacra Famiglia realizzata con la sabbia del litorale, trovare posto nella Sala della Firma del Senato, visitata nella stessa giornata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e dal Segretario di Stato vaticano, S. Em. Pietro Parolin.

«Successo eccezionale»

«Siamo di fronte ad un successo eccezionale - commenta l’assessore al Turismo della città di Jesolo, Flavia Pastò - che rende merito ad una buona idea nata nella nostra città e che negli ultimi 17 anni è lievitata fino a diventare un evento di portata mondiale, proiettando Jesolo, la sua spiaggia e le sue capacità in tutto il mondo. Le 20 mila presenze registrate in queste prime tre settimane di apertura sono un dato per noi molto positivo e dobbiamo ancora raggiungere i giorni chiave del Natale, in cui ci aspettiamo un afflusso eccezionale, specialmente se il tempo sarà bello e che potrebbe rendere queste feste davvero speciali».