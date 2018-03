Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"GAS ALLA VENICE FASHION SPRING PER UNA DENIM EXPERIENCE 3.0 Chiuppano, marzo 2018 – In occasione della Venice Fashion Spring del 14 aprile 2018, il negozio di GAS, il premium denim brand vicentino, diventerà uno spazio esperienziale nel quale i capi della collezione primavera-estate 2018 si alterneranno al fermento creativo delle postazioni degli artigiani contemporanei. Una jewel designer, una pittrice, un pins maker, un bartender e persino uno chef reinterpreteranno il DNA di GAS in una chiave totalmente inedita. Clienti e semplici curiosi per tutta la giornata potranno respirare, toccare, sentire, gustare il denim vivendo così un’autentica denim experience 3.0. Con questa iniziativa l’azienda vuole mettere in luce il saper-fare artigianale che, insieme a tecniche produttive all’avanguardia, mette ogni giorno nelle sue creazioni. ll GAS Store di Venezia, il cui concept “sartoriale” è stato studiato per valorizzarne il contesto storico e architettonico in sinergia con lo spirito il brand, sarà il luogo ideale per dare risalto a questa felice unione tra passato e futuro, tradizione e innovazione".

