Ensemble vocale ed organo per il secondo concerto di avvento in musica

"Domenica 9 dicembre alle ore 16, presso la chiesa di San Trovaso a Venezia si terrà il secondo concerto di “Avvento in Musica 2018”. La rassegna, promossa dall’Associazione Alessandro Marcello in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini ed Asolo Musica vedrà protagonista musicisti di varia provenienza ma soprattutto il prezioso organo di Gaetano Callido della chiesa di San Trovaso. Domenica 9 dicembre sarà la volta dell’Ensemble vocale friulana “Giorgio Mainerio”, che si è specializzata nell’esecuzione della musica vocale rinascimentale sacra e profana. All’organo il maestro Giovannimaria Perrucci, perfezionatosi a Lyon e Toulouse e con una importante attività concertistica in Europa e Giappone eseguirà alcuni brani di Bach, Scarlatti e Stanley. L’ingresso a tutti i concerti è libero."