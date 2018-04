Sessanta dischi e 9 Grammy all'attivo: Gilberto Gil live sul palco di Villa Pisani

Villa Pisani a Stra riapre le porte alla musica live per la terza edizione di Venice Met Fest, il festival della Città Metropolitana di Venezia, organizzato da Veneto Jazz in stretta collaborazione con il Polo Museale del Veneto, che ha il suo cuore in uno dei gioielli architettonici della Riviera del Brenta.

Gilberto Gil

Gilberto Gil torna sul palco di Veneto Jazz il 16 luglio 2018 per rievocare e celebrare, a 40 anni di distanza, uno dei suoi progetti più belli ed emotivamente coinvolgenti. Il titolo è Refavela 40, dal disco che Gil incise nel 1977 dopo aver partecipato al festival di musica africana di Lagos, Nigeria. Un disco dedicato alle favelas, tipologia urbanistica e sociale, soprattutto metropolitana, che, come Gil ebbe modo di vedere, non cambiava molto da Lagos a Salvador de Bahia e nel resto del Brasile.

Il disco più "africano"

Musicalmente uno dei dischi più "africani" di Gil con forti venature funk. In questa rivisitazione, 40 anni dopo, con Gil ci sono il figlio Bem, Chiara Civello, Mayra Andrade e Mestrinho. Gil non è soltanto una leggenda della Musica Popolare Brasiliana, che ha contribuito a portare a livelli artistici di assoluta eccellenza, ma una icona della musica del mondo per aver saputo incrociare le ricchissime tradizioni del suo paese, in particolare quelle di Bahia, con le radici africane da un lato e i nuovi suoni (rock, pop, reggae) dall'altro.

60 dischi e 9 Grammy

Una vicenda artistica straordinaria, quella dell'artista baiano (60 dischi, 9 Grammy) ma anche intellettuale e politica: Gil è stato ministro della cultura del Brasile, in Francia gli è stata assegnata la Legion d'Honneur, è stato nominato dall'Unesco Artist for peace e Ambasciatore della FAO. Un personaggio di raro carisma nella scena della musica mondiale.