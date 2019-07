L'organista Heinrich Wimmer ospite al festival callido

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Venerdì 2 agosto alle ore 21, l’organista tedesco Heinrich Wimmer proporrà un concerto alle tastiere del famoso organo costruito nel 1765 da Gaetano Callido e custodito nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il concerto è proposto nell’ambito del IX Festival organistico internazionale, che accompagnerà l’estate veneziana con 16 concerti ad ingresso libero toccando diverse chiese cittadine. Wimmer è dal 1985 organista della chiesa di St. Jacob a Burghausen, svolge intensa attività concertistica in Europa, Israele, Asia. Ha eseguito l’opera integrale per organo di J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Mendelssohn Bartholdy, M. Reger e di compositori classici francesi. Heinrich Wimmer ha inciso 25 CD ed effettuato registrazioni radiofoniche. Il Festival Callido è promosso, ad ingresso libero, dall’Associazione Alessandro Marcello in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini e Asolo Musica".