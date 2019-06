MissVeniceBeach 2019: tutto pronto per la nona edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"La kermesse più attesa dell'estate dedicata alla bellezza e talento è in dirittura d'arrivo. Tante le miss iscritte e che continuano ad iscriversi per partecipare ad una delle 5 tappe sognando di arrivare in Finale.

Un tour itinerante sulle più belle spiagge del Veneto ricco di emozioni e spettacolo condotto dall'affascinante Elisa Bagordo.

"MissVeniceBeach 2019" aperte le iscrizioni sul web e dal 1 Giugno la attiva anche la votazione online che finirà il 31 Agosto per aggiudicarsi la fascia più ambita quella di MissGazzettino che permetterà alla fortunata più votata di volare direttamente in finale.



Tutto pronto, un format di successo che regala ogni anno tante emozioni alle partecipanti ma anche al numeroso pubblico che popola le nostre belle località balneari nella stagione estiva.

Ecco il calendario sei appuntamenti da non perdere si parte venerdì 5 luglio con la prima tappa a Jesolo in Piazza Milano, segue Caorle il 12 luglio in piazza Matteotti, poi la serata di Bibione in piazza Fontana per il 19 luglio che ha portato fortuna alla MissVenicebeach in carica Federica Zanetti di Verona, per l’ultimo weekend del mese ci spostiamo a Sottomarina appuntamento per il 26 luglio in piazzale Italia per finire in gran bellezza a Rosolina Mare venerdì 2 Agosto.

L’affascinante e grintosa conduttrice Elisa Bagordo, volto di noti programmi tv Mediaset e Rai, alle redini della manifestazione, promette anche per questa edizione un tour esclusivo unico nel suo genere che farà divertire ed emozionare il pubblico; il suo punto di forza il made in Italy grazie al coinvolgimento delle aziende Venete e con i menù dedicati ai prodotti del territorio si proporrà in ogni località un percorso gastronomico promuovendo Qualità e Garanzia del food Veneto coinvolgendo i marchi Sigillo Italiano, Latteria Soligo, radicchio di Chioggia Igp, la birra Bio artigianale B2O, Coraya...

Tanta carne al fuoco in questa 9° edizione del concorso legato alla Città dei Dogi e dedicato alla bellezza, eleganza e cultura, tutte caratteristiche che sono il vanto di Venezia e del litorale Veneto ma che, per la vincitrice del concorso, e così per le altre partecipanti, diventerà una opportunità di immagine e di carriera un trampolino di lancio per tante talentuose ragazze che si sanno proporre al pubblico con disinvoltura e preparazione.

Confermata anche la sfida tra fotografi, che dovranno cogliere lo scatto migliore per aggiudicarsi l’ingaggio del nuovo calendario 2020 con le miss vincitrici.

Non mancheranno le fasce speciali di Miss RadioStereoCittà, Miss GidiferroTeam…. Tutte occasioni per mettersi in gioco e arrivare alla Finale programmata per l’8 settembre nella sede del Casinò di Venezia Palazzo Vendramin Calergi sul Canal Grande, un’esclusiva serata di gala, moda e spettacolo in uno dei posti più ricercati e apprezzati di Venezia.

Le candidate per poter iscriversi dovranno usare il sito www.missvenicebeach.net

Partner: Mima abbigliamento, Bagghy borse e accessori, Casinò di Venezia, Abate Zanetti, RadioStereoCittà, Il Gazzettino, Pocket, Best Megazine, Youstyle magazine, Comuni Jesolo, Caorle, San Michele al Tagliamento, Chioggia e Rosolina, Coraya, Mercato ortofrutticolo di Chioggia, Unicarve consorzio Sigillo Italiano, Latteria Soligo, Birrificio B2O, Reyer Umana".